Путин: Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами

Корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин в Калининграде во время посещения строящегося корабля.

«Циркон» обязательно будет», — обратился Путин к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Министр в ответ кивнул.

Ранее СМИ сообщили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» во время испытаний достигла скорости, в восемь раз превышающей скорость звука. Испытания ракеты «Циркон» морского базирования начались в марте 2016 года. Тогда представитель оборонного комплекса сообщал, что скорость ракеты составит около 5-6 скоростей звука.