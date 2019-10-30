Ильхам Алиев о пробке на дороге Баку-Сумгаит: «Примите меры!»

"Мне докладывают, что на дороге Баку-Сумгаит часто возникают пробки. И это несмотря на то, что там едет и поезд. Часть граждан пользуется поездом, но все равно возникают пробки". Об этом сказал президент Ильхам Алиев во время ознакомления с работами, проделанными после реконструкции на участке улицы Шафаята Мехтиева от Тбилисского проспекта до улицы Ландау в Ясамальском районе Баку.

Глава государства поручил председателю Государственного агентства автомобильных дорог Салеху Мамедову принять меры по устранению пробок. Президент отметил, что должен быть подготовлен проект по расширению этой дороги.

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