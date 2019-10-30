Вторая медаль Азербайджана на чемпионате Европы в Израиле

В Холоне (Израиль) продолжается чемпионат Европы по спортивной акробатике.

Вторую медаль для Азербайджана завоевал смешанный дуэт Абдулла Аль-Машайхи - Рухидиль Гурбанлы. В финале балансового упражнения наши спортсмены получили от судей 28,130 балла и завоевали бронзу, пропустив вперед только акробатов из России и Беларуси.

Напомним, что на июньских Европейских играх в Минске Абдулла и Рухидиль выиграли три награды.

Что касается нынешнего чемпионата Европы, то вчера счет медалям сборной Азербайджана открыла юниорская мужская пара Мурад Рафиев – Даниэль Аббасов, также занявшая 3-е место.