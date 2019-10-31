WhatsApp взломали для слежки за союзниками США

Высокопоставленные государственные служащие стран - союзников США стали целью хакерской атаки на WhatsApp, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с внутренним расследованием компании.

По сообщению источников, значительная часть известных жертв хакерской атаки являются государственными служащими и военными должностными лицами из, как минимум, двадцати стран на пяти континентах.

WhatsApp подал в суд на израильского разработчика программного обеспечения NSO Group. Предполагается, что компания продала ПО, использованное для взлома мобильных телефонов более чем 1400 пользователей.

Неизвестно, кто проводил атаку, однако NSO Group заявляет, что продает свою продукцию исключительно государственным заказчикам.