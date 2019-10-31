Польская церковь назвала ПЦУ «отступниками» и «раскольниками»
Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) отказалась признавать Православную церковь Украины. Такое решение принял архиерейский собор, назвав ПЦУ «группой отступников-раскольников».
Как отмечается в коммюнике на сайте ПАПЦ, «отошедшие от учения святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм». Новую украинскую церковь также обвинили в «нарушении евхаристического единства православия», а также «догматических и канонических норм».
В ноябре 2018 года ПАПЦ запретила своим священникам проводить службы вместе с представителями УПЦ КП и УАПЦ.