Ильхам Алиев: «Главы районов скрывают недостатки и направляют нам ложную информацию»
«В районах должен быть более сильный общественный контроль. Подготовьте соответствующие предложения для достижения этого. Мы должны привлечь общественность к нашей общей работе». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новыми главами Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов.
Глава государства добавил, что общественность должна контролировать работу государственных органов.
«Если мы добьемся этого, то при любом неприятном происшествии мы сразу получим информацию и примем необходимые меры. Во многих случаях информация, поступающая из районов, такова, что там все отлично и все работы проводятся на самом высоком уровне. Но при тщательном рассмотрении видишь, что это не так, некоторые главы исполнительных властей направляют нам ложную информацию. Они посылают ложные рапорты, чтобы проявить себя или же скрыть имеющиеся недостатки. Они отправляют информацию о развитии района, которая не отражает существующих проблем. Поэтому я часто еду в районы, чтобы узнать о проблемах напрямую от народа. Мы должны решить эти проблемы. Если кто-то пытается скрыть их, то он на ложном пути. В каждой стране есть проблемы, мы не должны их скрывать. Наоборот, их нужно выявлять», - сказал глава государства.