Чавушоглу провел переговоры с Помпео

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Чавушоглу и его американский коллега Помпео во время телефонного разговора обсудили законопроекты, принятые в палате представителей США, и ситуацию в Сирии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение Палаты представителей США, проголосовавшей за признание так называемого "геноцида армян".

По словам Чавушоглу, тем самым США пытаются "отомстить" за то, что Турция помешала их планам, проведением операции "Источник мира" в Сирии.