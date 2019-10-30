Трамп о своем импичменте

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей Конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента, передает РИА Новости.

"Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп в Твиттере.

В Белом доме после голосования в Конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в палате представителей большинство, об этом знают.

"Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа, распространенном его администрацией.