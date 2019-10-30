И Литва пошла на Россию еще одна страна хочет остановить российский газ
Литовское правительство приняло решение участвовать в судебном споре, который рассматривается в Европейском суде общей юрисдикции. Речь идет о деле по газопроводу Nord Stream, который Россия прокладывает по дну Балтийского моря в обход Латвии, Литвы и Польши в Германию.
Компании, в ведении которых управление строительством обеих ниток газопровода Nord Stream и Nord Stream-2 обратились с просьбой отменить предусмотренные директивой Евросоюза меры, которые российская и немецкая стороны проекта считают «дискриминационными».
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что у Литвы есть прямой интерес, чтобы эта директива не была отменена. Потому Литва будет поддерживать сторону Европарламента и Евросовета.
Позиция Литвы поддерживается властями Латвии и Польши. Здесь считают, что газопровод дает возможность российскому «Газпрому» не только иметь альтернативные пути поставок газа, но и, что не менее важно, манипулировать доставкой «голубого топлива» в Евросоюз, перенаправляя его из стран Центральной и Восточной Европы в Западную.
Россия, заручившись поддержкой госструктур Германии, продолжает строительство второй нитки этой артерии, рассчитывая ввести ее в строй уже в начале 2020 года. При пропускной мощности 55 миллиардов кубометров в год поставки будут увеличены в два раза.
Это, в свою очередь, даст возможности Кремлю миновать территорию Украины как главного транзитера топлива в направлении Европы.
Политики в странах Балтии, Польше, других странах обеспокоены тем, что таким образом Россия сможет использовать газ, как инструмент политического давления. Так было в Украине еще во времена Юлии Тимошенко и Виктора Януковича.
Активную позицию противодействия такому подходу занимал бывший президент Украины Петр Порошенко. Собственно, аннексия Крыма, агрессия на востоке Украины — продолжение политики давления на эту страну, заявившую о курсе на евроинтеграцию во времена второго Майдана, но уже военными средствами.
Суд обещает быть не простым и не быстрым. Только что стало известно, что Министерство по проблемам климата и энергетики Дании утвердило строительство Nord Stream-2. Эта страна, таким образом, присоединилась к Финляндии, Германии и Швеции, которые ранее тоже дали свое согласие на прокладку стратегической трубы в своих территориальных водах.
Решение датских властей кардинально меняет ситуацию. В случае их отказа, «Газпром» должен был бы менять маршрут, а это сделало бы весь проект значительно дороже. Теперь, похоже, газовому гиганту дан «зеленый свет».
В то же время, первый замгоссекретаря США, которого прочат на пост посла в России, Джон Салливан, уверенно говорит, что его страна считает остановку строительства Nord Steam-2 приоритетной задачей для обеспечения энергобезопасности в Европе. Хотя он считает, что введенные санкции не остановят стройку, все же подчеркивает, что Штаты должны помочь Киеву, чтобы российский газ по-прежнему заполнял трубопровод, проходящий по территории Украины.
Суды, как известно, вещь длительная. Пока непонятно, чем это судебное разбирательство закончится и когда. Одно ясно — спор будет жестким.