Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 01:10

Литовское правительство приняло решение участвовать в судебном споре, который рассматривается в Европейском суде общей юрисдикции. Речь идет о деле по газопроводу Nord Stream, который Россия прокладывает по дну Балтийского моря в обход Латвии, Литвы и Польши в Германию. Компании, в ведении которых управление строительством обеих ниток газопровода Nord Stream и Nord Stream-2 обратились с просьбой отменить предусмотренные директивой Евросоюза меры, которые российская и немецкая стороны проекта считают «дискриминационными».

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что у Литвы есть прямой интерес, чтобы эта директива не была отменена. Потому Литва будет поддерживать сторону Европарламента и Евросовета. Позиция Литвы поддерживается властями Латвии и Польши. Здесь считают, что газопровод дает возможность российскому «Газпрому» не только иметь альтернативные пути поставок газа, но и, что не менее важно, манипулировать доставкой «голубого топлива» в Евросоюз, перенаправляя его из стран Центральной и Восточной Европы в Западную. Россия, заручившись поддержкой госструктур Германии, продолжает строительство второй нитки этой артерии, рассчитывая ввести ее в строй уже в начале 2020 года. При пропускной мощности 55 миллиардов кубометров в год поставки будут увеличены в два раза. Это, в свою очередь, даст возможности Кремлю миновать территорию Украины как главного транзитера топлива в направлении Европы.

Политики в странах Балтии, Польше, других странах обеспокоены тем, что таким образом Россия сможет использовать газ, как инструмент политического давления. Так было в Украине еще во времена Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Активную позицию противодействия такому подходу занимал бывший президент Украины Петр Порошенко. Собственно, аннексия Крыма, агрессия на востоке Украины — продолжение политики давления на эту страну, заявившую о курсе на евроинтеграцию во времена второго Майдана, но уже военными средствами. Суд обещает быть не простым и не быстрым. Только что стало известно, что Министерство по проблемам климата и энергетики Дании утвердило строительство Nord Stream-2. Эта страна, таким образом, присоединилась к Финляндии, Германии и Швеции, которые ранее тоже дали свое согласие на прокладку стратегической трубы в своих территориальных водах.