Сдано в эксплуатацию родильное отделение Госпиталя Эге

В Госпитале Эге, являющемся одной из немногих клиник в Азербайджане, где высокопрофессионально проводятся операции, запущен еще один успешный проект. К услугам женщин предоставлено родильное отделение.

Заведующая отделением гинекологии и вновь открывшимся родильным отделением хирург, акушер-гинеколог, доктор Ильхама Эльдарова и профессиональный коллектив врачей проводят в Госпитале Эге на высоком уровне операции хирургическим и консервативным путями, отслеживают рискованную и нормальную беременность, проводят ультразвуковое обследование, нормальные роды и кесарево сечение, нормальные роды после кесарева сечения, генитальную эстетику, планирование семьи, лечат бесплодие, вагинальные инфекции, урогинекологические проблемы и все виды гинекологических болезней.