Сдано в эксплуатацию родильное отделение Госпиталя Эге
В Госпитале Эге, являющемся одной из немногих клиник в Азербайджане, где высокопрофессионально проводятся операции, запущен еще один успешный проект. К услугам женщин предоставлено родильное отделение.
Заведующая отделением гинекологии и вновь открывшимся родильным отделением хирург, акушер-гинеколог, доктор Ильхама Эльдарова и профессиональный коллектив врачей проводят в Госпитале Эге на высоком уровне операции хирургическим и консервативным путями, отслеживают рискованную и нормальную беременность, проводят ультразвуковое обследование, нормальные роды и кесарево сечение, нормальные роды после кесарева сечения, генитальную эстетику, планирование семьи, лечат бесплодие, вагинальные инфекции, урогинекологические проблемы и все виды гинекологических болезней.
За период беременности женщинам проводятся генетические тесты (2-, 3-, 4 тест, свободная клетка DNA, Допплеровское обследование), пациентам группы риска проводятся инвазивные процедуры (амниосентез, CVS).
В родильном отделении анестезиологи и гинекологи на высоком уровне и безболезненно принимают роды. Весь срок беременности женщины находятся под полным наблюдением (мониторы, приборы КТГ и пр.).
Все виды гинекологических проблем, являющихся показанием к хирургической операции, решаются лапароскопически, вагинально и открытым хирургическим путем.
В сданном в эксплуатацию родильном отделении Госпиталя Эге созданы современные родильные залы и операционные, отделения неонатологии и родильное отделение.
Также в Госпитале Эге функционирует реанимационное отделение для недоношенных детей, оснащенное самым современным оборудованием.
По словам И. Эльдаровой, открытие в Госпитале Эге родильного отделения, отвечающего современным мировым стандартам, является гарантией того, что эта клиника поднялась на более высокий уровень и помогает появлению на свет здорового поколения.
Адрес: улица академика Гасана Алиева, 38. Тел: 11-17 или 050 299-11-17.
Госпиталь Эге, ваше здоровье - наше здоровье!