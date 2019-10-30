Россия перебросила на север Сирии дополнительный контингент и технику

Россия дополнительно перебросила около 300 человек и 20 новых бронеавтомобилей на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной должна начать патрулирование приграничных районов, передает РИА Новости.

Каждый день российские полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов. Сейчас отрабатываются маршруты совместного контроля.

В оговоренных местах российский бронеавтомобиль "Тигр" будет встречать турецкую колонну, после чего начнется движение по маршруту. Патрулю за пять часов надо преодолеть около 150 километров. На каждой контрольной точке будет проводиться доклад.

Старт российско-турецкого патрулирования намечен на пятницу.