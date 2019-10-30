Манукян попросил у Путина денег на программу «Мы — россияне»

Во время встречи президента РФ Владимира Путина в Калининградской области с общественностью член регионального штаба Общероссийского народного фронта Сурен Манукян попросил российского лидера увеличить государственное финансирование региональной программы «Мы — россияне», которая позволяет российской молодежи ездить с экскурсионно-образовательными целями по городам страны.

Как пишут армянские СМИ, Манукян сказал росийскому президенту, что проживающие в Калининградской области молодые люди хотят ездить в Москву, Санкт-Петербург и другие города России, однако поездки по внутренним направлениям дороже международных.

Российский лидер, «полностью» согласившись со словами Манукяна, отметил, что «обязательно поддержит предложение», и поручил представителям своей администрации и правительства подключиться к решению вопроса, добавив: «Обязательно».