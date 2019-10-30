Трамп сменил место «прописки» из-за плохого отношения властей

«1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, – это место, которое я полюбил и, надеюсь, останусь здесь еще на пять лет, чтобы сделать Америку великой, но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания», – написал Трамп в Twitter.

По словам американского президента, ему нравилось жить в Нью-Йорке, но политические лидеры города и штата «очень плохо обращались» с ним, несмотря на то, что президент платил миллионы долларов городских, государственных и местных налогов: «Мало с кем обращались хуже».

«Мне сложно далось это решение. Как президент я всегда буду рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и великим людям Нью-Йорка. Этот город всегда будет занимать особое место в моем сердце», – написал президент США.

Газета The New York Times со ссылкой на документы суда округа Палм-Бич также сообщает, что Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) в связи с налоговыми вопросами, передает ТАСС. Отчасти это связано с тем, что прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс требует от фирмы Mazars налоговые отчисления Трампа и Trump Organization с 2011 года.

В публикации приводятся данные телекомпании NBC о том, что Трамп за время своего президентства провел в поместье Мар-а-Лаго 99 дней, а в Trump Tower в Нью-Йорке – 20 дней. Четыре поездки главы государства на выходных во Флориду в первые три месяца нахождения у власти обошлись налогоплательщикам в 14 млн долларов.