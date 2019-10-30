Арестован Фуад Гахраманлы

Бывший зампред ПНФА Фуад Гахраманлы арестован за мелкое хулиганство, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, решением Наримановского районного суда Фуад Гахраманлы приговорен к 10 суткам административного ареста.

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