«Азербайджанская труба» в списке проектов общего интереса Еврокомиссии

Еврокомиссия утвердила четвертый список проектов общего интереса по созданию трансграничной энергетической инфраструктуры в пространстве Евросоюза (ЕС). Количество газовых проектов в списке сократилось за два последних года с 53 до 32.

Согласно информации, проекты, предусматривающие транспортировку азербайджанского газа в Европу, включены в новый список: интерконнектор Греция — Болгария (IGB), поэтапное увеличение мощности кластера в коридоре (Болгария) - Румыния - Венгрия - (Австрия), известный как ROHUAT/BRUA, Транскаспийский газопровод (TCP), «Будущее расширение Южнокавказского газопровода» (SCPFX) и Трансадриатический трубопровод (TAP).

Как отмечается в сообщении ЕК, новый список "отражает важность инфраструктуры для Энергетического союза и представляет собой баланс между его целями: устойчивым развитием, доступностью и безопасностью поставок", передает Report.

"Энергетический союз служит мощным двигателем инноваций в области чистой энергии в Европе и в остальном мире. Мы заботимся о том, чтобы этот энергетический переход был социально справедливым, рождал инновации и основывался на "умной" инфраструктуре, адаптированной к потребностям будущей энергосистемы. С помощью проектов общего интереса мы строим надежные и хорошо связанные сети по всей Европе, чтобы повысить безопасность снабжения", - заявил вице-президент Еврокомиссии, курирующий создание Энергетического союза, Марош Шефчович.

По Трансадриатическому трубопроводу, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года. ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.