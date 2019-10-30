США добавили Ирану санкций

США расширили санкции против Ирана. В ограничительный список добавлен строительный сектор Исламской Республики. Запрет наложен на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ.

В сообщении Госдепартамента США говорится, что это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения.

В релизе уточняется, что строительный сектор ИРИ попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей исламской революции", передает РИА Новости.

Санкции предполагают запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этой отрасли. Также запрет наложен на поставки четырех видов материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.