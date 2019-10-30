Посольство Израиля в Баку возобновило работу

Посольство Израиля в Баку возобновило свою работу, заявили в пресс-службе израильского дипведомства, сообщает Report.

"Посольство Израиля в Баку, как и все дипмиссии страны по всему миру, продолжает свою работу. Переговоры между работниками МИД и Министерством финансов Израиля будут продолжены", - говорится в заявлении дипмиссии.

Отметим, что ранее работники МИД и Минобороны Израиля начали забастовку в израильских диппредставительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение минфина Израиля взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями.