Новые отставки: уволен глава «Азеригаз» обновлено
Приказом президента SOCAR Ровнага Абдуллаева уволен глава производственного объединения «Азеригаз» Акпер Гаджиев, передает Report.
Согласно информации, заместитель генерального директора ПО «Азеригаз» Руслан Алиев назначен на должность главы производственного объединения. Другим приказом президента SOCAR Ровнага Абдуллаева бывший начальник Управления по экспорту газа Гагамали Сейфуллаев назначен на должность главы треста «Нефтегазтикинти».
Также заместитель директора НПЗ имени Гейдара Алиева Физули Гаджиев назначен на должность Управления безопасности, а Мирказим Аббасов и Рашад Алиев назначены на должности советника президента SOCAR.