Новые правила выдачи удостоверения личности в Азербайджане

С 1 ноября сотрудники структур по вопросам регистрации МВД, осуществляющих деятельность в территориальных органах полиции и центрах ASAN xidmət, будут выдавать удостоверения личности граждан Азербайджана вне зависимости от регистрации по месту жительства.

Согласно информации, сегодня вступил в силу подписанный министром внутренних дел генералом-полковником Вилаятом Эйвазовым приказ о дополнительных мерах по повышению удовлетворенности граждан в сфере выдачи удостоверений личности. В соответствии с приказом, с 1 ноября текущего года удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики будут выдаваться сотрудниками территориальных структур полиции и действующих в центрах ASAN xidmət структур Министерства внутренних дел, занимающихся вопросами прописки, независимо от прописки по месту жительства.

Общегражданские паспорта с электронным носителем, внедренные в соответствии с указом президента Ильхама Алиева, с сентября 2013 года выдаются вне зависимости от прописки по месту жительства в центрах ASAN xidmət и территориальных органах полиции.