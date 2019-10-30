Ильхам Алиев обратился к журналистам: «Порой о недопустимых ситуациях я узнаю из прессы»
«Я неоднократно обращался к журналистам и говорил, что они мои помощники. В некоторых случаях я узнаю о недопустимых ситуациях из прессы». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новыми главами Исполнительной власти Евлахского и Хачмазского районов.
«Хочу рассказать о последнем случае. В Шамахинском районе было землетрясение, я поехал туда и вручал гражданам ключи от новых домов. Однако, в тот день смотрю телевизор и вижу, что здание школы там наполовину разрушено, в стенах есть трещины и дети боятся сидеть на уроках. Прошло 8 месяцев. Разве нельзя это исправить? Выделены средства, даны поручения, построено большое количество домов. Но как можно смириться с ситуацией, когда школа в таком непригодном состоянии? Если бы в СМИ не показали этот репортаж, я бы не узнал об этом. Я сразу дал поручение. Скоро там начнутся работы. Либо здание школы будет полностью снесено и построено новое, либо будет капитально отремонтировано. Поэтому должен быть общественный контроль. Вы не должны бояться этого, наоборот, общественность должна помогать вам», - сказал глава государства.