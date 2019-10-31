Погода на завтра: сильный ветер, дожди
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, местами интенсивные. В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 10-12, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 13-15 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 759 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до утра 3 ноября на Апшероне ожидаются дожди, ветер, что неблагоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных районах возможен снег. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 15-18 градусов тепла, в горах ночью 2-6, днем 6-9 градусов тепла.