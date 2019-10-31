Праздничный день на канале CBC Sport видео
Сегодня свой день рождения отмечает азербайджанский спортивный телеканал CBC Sport. Канал начал свою работу 1 ноября 2015 года и стал первым в Азербайджане, вещающим в формате HD (высокая четкость).
CBC Sport совершил революцию в показе матчей азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Впервые игры национального чемпионата стали демонстрироваться в полном объеме и с качественной картинкой.
Помимо трансляций внутренних футбольных соревнований, канал показывает практически все матчи наших клубов в квалификационных раундах еврокубков, обладает правами на показ групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
CBC Sport транслирует отборочные матчи футбольных национальных команд, матчи чемпионатов Италии и Испании.
Канал владеет правами на показ боев UFC, международных соревнований по дзюдо, турниров ATP по теннису, чемпионатов страны по футзалу и баскетболу.
Ко дню рождения телеканала был снят клип по мотивам песни Билли Джоэла We Didn't Start the Fire с участием сотрудников CBC Sport, известных спортсменов и представителей спортивной общественности. Песню исполнил Мурад Ариф, автор идеи – Шамсаддин Аббасов.