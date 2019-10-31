Всемирная ассоциация прямых продаж отчиталась о работе за три года

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Всемирная ассоциация прямых продаж WFDSA представила отчет о статистических данных об отрасли с 2015 по 2018 годы. WFDSA представляет интересы более 60 ассоциаций прямых продаж и компаний, являющихся членами этих ассоциаций, по всему миру. Согласно отчету, предоставленному Всемирной ассоциацией, индустрия прямых продаж демонстрирует постоянное устойчивое развитие. Объем продаж составил 118,4 млн долларов, розничные продажи составили 192,9 млрд долларов по сравнению с 2015 годом, когда объем продаж составлял 183,6 млрд долларов. Это новый рекорд. Основные рынки продаж 2018 года – Китай и США. В 2018 году продажи в Китае составили 35,732 млрд долларов, а Соединенные Штаты Америки с небольшим отставанием закрыли год на показателе в 35,350 млрд долларов. Третье место занимает Южная Корея, продажи в которой в 2018 году составили 18,044 млрд долларов.

Выросло число дистрибьюторов. В 2015 году количество людей, работающих в индустрии прямых продаж, составляло 104,6 млн человек. К 2018 году этот показатель вырос на 4,2%, сейчас в ней работает 118,4 млн человек. Это говорит о том, что отрасль пользуется большим интересом и будет расширяться дальше. В прямые продажи продолжают приходить люди с опытом работы, заинтересованные в создании собственного бизнеса. Об этом говорит статистика: 26% от всех независимых представителей составляют дистрибьюторы в возрасте от 35 до 44 лет, 24% – от 44 до 55 лет, 22% – от 55 и старше, 20% дистрибуторов – в возрасте от 25 до 34 лет, и всего 8% – от 18 до 24 лет.

Число женщин увеличилось по сравнению с прошлым годом, так как индустрия заметно расширяет их возможности в предпринимательстве во всем мире. В сфере прямых продаж на 2018 год занято 74% предпринимателей-женщин и 26% предпринимателей-мужчин. Что касается рабочего графика, то из 118,4 млн человек 10,5 млн работают полный рабочий день, уделяя более 30 часов в неделю в сфере прямых продаж, 42,9 млн работают неполный рабочий день, посвящая до 30 часов еженедельно своему бизнесу, и в 64,9 млн дистрибьюторов входят те, кто присоединился недавно, и те, кто занимается прямыми продажами нерегулярно. Категориями товаров, приносящих максимальную прибыль, стали «здоровье», «косметическая продукция и товары для ухода за собой» и «товары для дома и быта». Продукция из категории «здоровье» составила 33,2% от всех продаж и принесла 4,1 млрд долларов, категория «косметическая продукция и товары для ухода за собой» составила 31,2% от всех продаж и принесла 60,2 млрд долларов. «Товары для дома и быта» заняли 12,8% от продаж и принесли 24,7 млрд долларов прибыли. Остальные категории, представленные в индустрии: «одежда и аксессуары» – 12,0 млрд долларов, «финансовые услуги» – 6,2 млрд долларов, «продукты питания и напитки» – 5,2 млрд долларов, «коммунальные услуги» – 5,2 млрд долларов, «книги, игрушки, канцелярские товары» – 4,4 млрд долларов, остальные товары и услуги – 7,6 млрд долларов.