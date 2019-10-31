Владельцы BirKart могут оплачивать медицинские услуги в рассрочку

BirKart, предоставляющий клиентам возможность расплачиваться за товары и услуги в рассрочку, а также непрерывно расширяющий свою партнерскую сеть, предлагает клиентам очередное новшество. Отныне владельцы BirKart смогут оплачивать частями стоимость прохождения медицинского обследования в Республиканском диагностическом центре.

Клиенты, обратившиеся в Республиканский диагностический центр, при прохождении обследования у любого врача, хирургической операции и даже рождении ребенка могут воспользоваться картой рассрочки (такситной) BirKart и оплатить необходимую сумму равными частями в течение 6 месяцев, без дополнительных процентов и комиссии.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, позвонив на короткий номер 8196 или отправить заказ по WhatsApp на номер (+99 451) 250 99 99. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях во всех районах и городах Азербайджана.