Генсек ООН приехал к Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Стамбуле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Встреча, которая проходила во дворце Вахтеддин в закрытом для прессы режиме, продлилась не менее часа.

В переговорах принимали участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и глава комитета по внешним связям парламента Турции Волкан Бозкыр.