Вагит Алекперов разбогател на четыре миллиарда

Совокупное состояние богатейших россиян за январь-сентябрь 2019 года увеличилось на $37,12 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Первую строчку рейтинга сохранил за собой один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого с начала года приросло на $6,72 млрд — до $26,3 млрд.

На втором месте удержался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (плюс $4,5 млрд, $23,9 млрд).

Совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов переместился с пятого места (месяц назад) на третью позицию, — его капитал увеличился на $4,33 млрд и достиг $20,4 млрд.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Среди 500 богатейших людей мира — 23 россиянина.