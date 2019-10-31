Генпрокуратура об убийстве в Сальяне

В связи с убийством в Сальяне жительницы района возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, сегодня в Сальяне было обнаружено тело Илахи Гусейновой, 1983 года рождения, со следами ножевого ранения. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемым по делу проходит супруг женщины - 37-летний Нахид Гусейнов. Отмечается, что убийство совершено на почве семейного конфликта.