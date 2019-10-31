Правозащитник Октай Гюльалыев по желанию родственников переведен в Республиканскую больницу нейрохирургии, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Азербайджана.

В сообщении Минздрава отмечается: "1 ноября члены семьи Октая Гюльалыева обратились с просьбой о переводе пациента в Республиканскую больницу нейрохирургии. Поскольку оперировали О.Гюльалыева врачи Республиканской больницы нейрохирургии, родственники пациента хотят, чтобы он был под наблюдением этих врачей. Поэтому в 14:35 Октай Гюльалыев был переведен из City Hospital в Республиканскую больницу нейрохирургии. Состояние больного расценивается как стабильно тяжелое".

Напомним, правозащитник Огтай Гюльалыев был доставлен водителем сбившего его автомобиля в Клинический медицинский центр. Врачи поставили ему диагноз «перелом черепа и ушиб мозга». Больному была оказана необходимая медицинская помощь, он находился на стационарном лечении. По просьбе близких родственников он был переведен в частное медицинское учреждение City Hospital. Лечение и обследование Гюльалыева проводится под контролем Минздрава. На днях он был прооперирован в City Hospital.