За чиновниками и военными следили через WhatsApp

Высокопоставленные чиновники и военные как минимум из 20 стран, большинство из которых - союзники США, подверглись шпионажу с помощью шпионского софта, установленного на мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию, проводимому "дочкой" американского концерна Facebook.

WhatsApp 29 октября подал судебный иск к израильской фирме, выпускающей программное обеспечение, NSO Group, обвиняя ее в том, что она разработала и продает шпионский софт, воспользовавшись дырой безопасности в серверах мессенджера. Это позволило клиентам NSO взломать аккаунты не менее 1400 пользователей WhatsApp.

Израильская компания пока не прокомментировала новые обвинения в свой адрес.

Между тем израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил, что правительство Израиля не имеет никакого отношения к предполагаемым хакерским атакам, совершенным с помощью софта NSO Group: "NSO - это частный игрок, пользующийся возможностями, имеющимися в распоряжении израильтян. В киберсфере задействованы тысячи людей, но израильское правительство не имеет к этому никакого отношения, все это знают, тут речь не идет о Государстве Израиль".