Уникальная операция в Баку: 40-летнему мужчине с единственной почкой создали искусственный мочевой пузырь фото; видео
В результате обследования 40-летнего мужчины, обратившегося в отделение "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ), была выявлена редко встречающаяся патология – интерстициальный цистит.
Под руководством Рашада Шолана, виртуозного хирурга-специалиста в области урологии и трансплантологии, была проведена операция, в результате которой создали искусственный мочевой пузырь.
"Не у всех больных, обратившихся к нам в связи с интерстициальным циститом, полностью удаляется мочевой пузырь. Только на терминальной стадии болезни - когда мочевой пузырь теряет свою функцию и емкость его уменьшается, теряется способность накапливания мочи необходимо удалять полностью мочевой пузырь. Наш пациент страдал тяжелой болезнью - интерстициальным циститом с потерей емкости, которая редко встречается у мужчин, причина возникновения ее неизвестна. Как следствие, левая почка больного была совершенно атрофирована. Больной был вынужден жить с одной почкой и нефростомой, установленной для уменьшения нагрузки на почки.
Мы решились на ответственную операцию и этому больному создали искусственный мочевой пузырь из тонкой кишки. Операция прошла успешно. Через десять дней больного выписали домой. Итак наш пациент, как и многие больные у нас, страдавшие интерстициальным циститом, был однозначно спасен от болезни и всех комплексов, которые она создавала", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад ШОЛАН.