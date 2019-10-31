В Киргизии арестовали имущество компании сына Атамбаева

Суд в Киргизии наложил арест на имущество компании сына экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, сообщает Интерфакс со ссылкой на генпрокуратуры страны.

"Следственной группой Военной прокуратуры расследуется ряд уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева, которому вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Соучастие в коррупции" и "Легализация преступных доходов" Уголовного кодекса Киргизии", - сказали в пресс-службе генпрокуратуры.

"В рамках этих уголовных дел проверяется имущество, активы и предприятия, принадлежащие Атамбаеву, его близкому окружению и аффилированным лицам. Наряду с другими предприятиями осуществляется проверка ОсОО "Автомаш-Энерго", принадлежащего сыну Атамбаева - Сеидбеку Атамбаеву", - отметили в ведомстве.

В генпрокуратуре добавили, что руководство "Автомаш-Энерго" отказывается предоставлять необходимые документы налоговым органам.

"На основании постановления Первомайского районного суда Бишкека осуществлены законные меры по производству выемки документов для последующей их передачи налоговым органам", - сказали в пресс-службе.