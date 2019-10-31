Бакинские лифты отдали немцам
В связи с исполнением распоряжения президента Ильхама Алиева об укреплении материально-технической базы лифтового хозяйства многоэтажных зданий производственным объединением города Баку «Лифтремонт» подписан договор с имеющей большой опыт в данной сфере германской компанией Wittur Holding GMBH, сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.
В соответствии с контрактом, подписанным с немецкой компанией Wittur Holding GMBH, в этом году в Баку планируется доставить 542 лифта, из них 458 уже ввезены в столицу. На сегодняшний день уже установлены 162 лифта, которые прошли регистрацию соответствующих структур МЧС и сданы в эксплуатацию.
Первоначальные работы по замене лифтов, в виде пилотного проекта, начались в Низаминском районе, потом эти работы были продолжены и в других районах столицы. В настоящее время 296 лифтов устанавливаются в Низаминском, Гарадагском, Хатаинском, Наримановском, Бинагадинском, Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку.
ПО «Лифтремонт» параллельно также ремонтирует лифты, эксплуатационный срок которых не истек.
Новые лифты по своему качеству и техническим параметрам полностью отвечают самым современным стандартам. В тоже время для управления лифтами из одного пункта организовывается диспетчерская система и показатели лифтов будут под постоянным контролем.
Новые лифты оснащены современной электронной системой, существует система YPS, которая позволяет автоматически эвакуировать граждан в случае отключения электричества. Для лиц с нарушением зрения снаружи и внутри лифтов кнопки этажей указаны по алфавиту Брайля.
Замена лифтов в многоэтажных зданиях Баку, эксплуатационный срок которых истек, будет продолжена и в следующем году.