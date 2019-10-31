Бакинские лифты отдали немцам

Отдел информации 15:47

В связи с исполнением распоряжения президента Ильхама Алиева об укреплении материально-технической базы лифтового хозяйства многоэтажных зданий производственным объединением города Баку «Лифтремонт» подписан договор с имеющей большой опыт в данной сфере германской компанией Wittur Holding GMBH, сообщили haqqin.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку. В соответствии с контрактом, подписанным с немецкой компанией Wittur Holding GMBH, в этом году в Баку планируется доставить 542 лифта, из них 458 уже ввезены в столицу. На сегодняшний день уже установлены 162 лифта, которые прошли регистрацию соответствующих структур МЧС и сданы в эксплуатацию.

Первоначальные работы по замене лифтов, в виде пилотного проекта, начались в Низаминском районе, потом эти работы были продолжены и в других районах столицы. В настоящее время 296 лифтов устанавливаются в Низаминском, Гарадагском, Хатаинском, Наримановском, Бинагадинском, Сабунчинском, Ясамальском и Насиминском районах Баку. ПО «Лифтремонт» параллельно также ремонтирует лифты, эксплуатационный срок которых не истек.