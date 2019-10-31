Чемпионат Европы по шахматам: Азербайджан играет с Арменией и Францией

Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Батуми проходят матчи предпоследнего, 8-го тура.

Мужская сборная Азербайджана в эти минуты играет с Арменией. На первой доске Шахрияр Мамедъяров белыми фигурами пытается обыграть Левона Ароняна. Аркадий Найдич черными противостоит Габриэлю Саркисяну. На третьей доске Гадир Гусейнов белым цветом играет с Грантом Мелкумяном. И, наконец, на четвертой доске Эльтадж Сафарли отстаивает черный цвет в партии с Арманом Пашикяном.

И Азербайджан, и Армения имеют по 9 очков и занимают соответственно 7-е и 6-е места. Победа в сегодняшнем матче оставляет обеим командам шансы побороться за медали.

Лидирует Россия, у которой 12 очков. По 11 очков у Украины, Англии и Германии. 10 очков набрала Словения.

В женском турнире сборная Азербайджана с 10 очками занимает 3-е место, опережая по дополнительным показателям Украину и Армению. Сегодня наши шахматистки играют с Францией, у которой 9 очков. На 1-м месте Россия (13 очков), на 2-м – Грузия (11).