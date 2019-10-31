Танзания и Джибути ждут азербайджанских туристов и такое бывает
Все больше стран Черного континента стремятся привлечь гостей из Азербайджана. В последнее время о желании развивать сотрудничество в сфере туризма выразили главы и представители правительств Эфиопии, Танзании, Джибути и других африканских стран.
Некоторое время назад с целью налаживания туристических контактов Баку посетил министр туризма и гостиничного бизнеса Зимбабве Вальтер Мзембе. Привлечь в свою страну азербайджанских туристов надеются и в Королевстве Эсватини (до 2018 года это государство называлось Свазиленд).
Находившаяся в конце прошлого месяца в Баку глава Организации по туризму Эсватини (Eswatini Tourism Authority) Линда Нхумато и руководитель Агентства по туризму Азербайджана (AZTA) Нахид Багиров подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает haqqin.az, соглашение было заключено в рамках проходившего в азербайджанской столице XVIII саммита Движения неприсоединения.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе AZTA, основной целью подписанного меморандума является налаживание сотрудничества между двумя организациями, обеспечение взаимного турпотока, открытие для азербайджанских туристов африканского направления.
В рамках соглашения АZTA поделится опытом работы по пропаганде туристических возможностей cо специалистами Организации туризма Эсватини. В церемонии подписания меморандума участвовали министр общественных услуг Эсватини Кристиан Нтсхангасе, министр торговли, сенатор Мангоба Кхумало, представители организации поощрения инвестиций Сибахи Мнгомезулу, Мартин Масиэла и др.