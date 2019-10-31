Все больше стран Черного континента стремятся привлечь гостей из Азербайджана. В последнее время о желании развивать сотрудничество в сфере туризма выразили главы и представители правительств Эфиопии, Танзании, Джибути и других африканских стран.

Некоторое время назад с целью налаживания туристических контактов Баку посетил министр туризма и гостиничного бизнеса Зимбабве Вальтер Мзембе. Привлечь в свою страну азербайджанских туристов надеются и в Королевстве Эсватини (до 2018 года это государство называлось Свазиленд).