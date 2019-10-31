ГАИ предупреждает водителей...

В дождливую ненастную погоду водители должны снижать скорость до минимальной, дистанцию же держать выше установленной нормы, заявил начальник отдела по связям с общественностью Государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, водители, пользуясь тормозами, должны учесть, что мокрая проезжая часть может стать причиной скольжения, в результате чего тормозной путь увеличивается. Каждый водитель должен обратить внимание на исправность системы освещения и работу дворников.

Асадов также сказал о не работающих в некоторых частях Баку светофорах: "Как сообщалось ранее, на некоторых перекрестках столицы образовались проблемы в работе светофоров. В этих случаях каждый водитель должен соблюдать требования дорожных знаков. В настоящее время сотрудники Управления ГДП несут службу в качестве регулировщиков. Водители должны обратить внимание и на это, двигаться согласно указаниям регулировщика».