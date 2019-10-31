Среди жилых комплексов премиум класса, возводимых в столице, особо выделяется Renessans Palace, расположенный в Ясамальском районе. Комплекс, расположенный на территории 3 гектаров, выделяется среди других жилых комплексов города своими преимуществами, соблюдением условий, предъявляемых к премиальному классу.

Жителям жилищного комплекса Renessans Palace, сданного для проживания несколько месяцев назад, не страшны холодные дни осени и зимы. В комплексе устроена централизованная отопительная система от немецкой компании Bocsh, которая способна полностью согреть Renessans Palace, состоящий из 4 зданий и 1084 квартир. Для каждого здания оборудовано 2 отопительных котла, общее количество которых 8. Так как эти котлы связаны друг с другом в единую систему, даже поломка одного из них не приведет к перерыву в отоплении этого здания. Отопительные котлы производства компании Bocsh способны нагревать воду в котлах до 120 градусов по Цельсию.

Площадь двора упомянутого комплекса является крупнейшей в Баку среди жилых комплексов премиум класса (1,5 гектара). Двор, имеющий особый ландшафтный дизайн, закрыт для въезда автомобилей и предназначен для обеспечения отдыха жителей на самом высоком уровне. На территории двора разбивается парк с беговыми дорожками и спортивными площадками.

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