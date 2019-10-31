Преемник Рамиза Мехтиева обратился к Ильхаму Алиеву
Новый глава Администрации президента Самир Нуриев поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
«Сегодня президент Ильхам Алиев назначил меня на должность руководителя Администрации президента. Это назначение - большая честь и ответственность для меня. Я выражаю благодарность господину президенту за оказанное мне доверие. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать оказанное мне доверие», - написал Самир Нуриев на своей странице в соцсети Фейсбук.