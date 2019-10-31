В России подсчитали объемы вывозимой США из Сирии нефти

США незаконно вывозят с сирийской территории нефть «в обход собственных же санкций», заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает Интерфакс.

По ее словам, в месяц американцы контрабандой вывозят из Сирии нефти на сумму свыше 30 миллионов долларов. Вашингтон делает это под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство», добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что намерение США защитить нефтяные месторождения в Сирии от террористов — лишь предлог для того, чтобы оставить войска в стране.