Зеленского обвинили в потакании националистам

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила в сносе барельефа маршала СССР Георгия Жукова власти города и страны. Об этом говорится в заявлении на сайте политической силы.

Оппозиция выразила возмущение тем фактом, что украинские власти открыто начали сотрудничать с «национал-радикалами». В заявлении указывается, что националисты руководствовались распоряжением назначенной президентом Украины Владимиром Зеленским и.о. главы Одесской области Светланы Шаталовой.

В партии настаивают, что именно решение «ставленницы Зеленского и открыло национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей». Там обращают внимание на то, что ранее на памятный знак не «поднялась рука» у экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.