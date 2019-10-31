Накануне нижняя палата Конгресса проголосовала за открытие публичных слушаний по делу, которое, как уже понятно, приведет к запуску процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Речь идет о попытке американского лидера получить от главы иностранного государства компромат на своего политического оппонента в обмен на предоставление военной помощи. На закрытых слушаниях в комитетах Конгресса, юридическом, разведки и иностранных дел, которые проходят с 24 сентября, получены многочисленные подтверждения давления, которое Трамп пытался оказать на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот дал компромат на Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в правление одной из украинских компаний.

Перевод расследования в открытый режим имеет две явных цели. Республиканцы строили защиту своего лидера на обвинениях демократов в том, что те пытаются нарыть нехорошее на президента втемную, в конспиративном режиме за закрытыми дверями комитетов. Хотя, конечно, в комитеты, которые контролируются демократами, входят и конгрессмены-республиканцы. Но, дескать, сторона защиты, например, адвокаты Трампа, не могут принимать в них участие. Теперь могут, пожалуйста. Кроме того, ссылаясь на отсутствие решения Конгресса о слушаниях, Белый дом отказывался предоставлять Конгрессу документы, имеющие отношение к делу. И это препятствие снято.

Вторая цель тоже достаточно очевидна: пора переходить к публичной фазе охоты на Трампа. Глава комитета по разведке Адам Шифф так и заявил: «Эта резолюция запускает новую фазу нашего расследования, при которой американский народ получит возможность услышать свидетелей напрямую».

Расклад сил в Конгрессе таков, что результативного импичмента ожидать не приходится. Сенат, который должен выступить в роли суда по этому делу и вынести вердикт, контролируется республиканцами, а они на этот шаг не готовы пойти. Но сама по себе публичная процедура слушаний грехов и проступков президента, перед которым стоит задача переизбраться на второй срок, ставит его, и без того недостаточно популярного для уверенной победы, в очень тяжелое положение непрестанно оправдывающегося и огрызающегося. По ходу такого прессинга, Дональд Трамп непременно еще чего-нибудь отчебучит, подрывая свои шансы на переизбрание.

Резолюция, принятая Конгрессом, не содержит четкого графика слушаний. Предварительно ожидается, что они начнутся недели через три и продлятся, ориентировочно, до конца года. Естественно, они будут широко транслироваться в телевизионном режиме. Затем, по их результатам, юридический комитет Конгресса должен будет сформулировать правовые претензии к действующему главе государства. И уже тогда состоится голосование в нижней палате, собственно, за запуск процедуры импичмента. То, что это произойдет, сомнений ни у кого не вызывает.

Пока по ходу появляются все новые свидетельства того, как Трамп хотел использовать Украину в своих личных политических целях. О таком давлении на закрытых слушаниях заявил и Тим Моррисон, глава российского направления в Совете безопасности, один из ближайших людей Джона Болтона. Свидетельства самого Болтона еще впереди, и бывший советник президента по национальной безопасности, унизительно вышвырнутый тем с поста за несогласие с действиями президента, может оказаться настоящей бомбой в руках парламентского следствия. Хотя и так во взрывматериалах недостатка нет. Ближайшие месяц-два их будут приводить в действие. Будет шумно.