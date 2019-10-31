Отдел информации 17:30

При организации Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, при поддержке ИВ Агдамского района в поселке Гузанлы Агдамского района проходит медицинская благотворительная акция «Детские сердца бьются в Карабахе". В рамках акции, которая стартовала 1 ноября и продлится два дня, бригада из 20 медработников Центрального госпиталя Управления медицинской службы Госкомтаможни была откомандирована в Агдамский район.

Высокопрофессиональные специалисты проводят обследования вынужденных переселенцев как в Центральной районной больнице Агдамского района, так и в мобильном передвижном госпитале Управления медицинской службы Госкомтаможни, которая оснащена самым современным медицинским оборудованием. Как заявил начальник Управления медицинской службы Госкомтаможни Джейхун Мамедов, благотворительные акции в регионах со стороны ведущих медицинских центров являются ярким примером социально направленной политики президента Ильхама Алиева. Защита здоровья населения в Азербайджане является приоритетным направлением социальной политики государства. С этой целью усовершенствуется и развивается система здравоохранения и проводятся различные мероприятия для оказания гражданам качественных медицинских услуг. По поручению президента Ильхама Алиева каждый год граждане страны привлекаются к всестороннему медицинскому обследованию. Особые заслуги в оказании помощи в обследовании и лечении граждан, особо нуждающихся в социальной защите, имеют первый вице-президент Мехрибан Алиева и Фонд Гейдара Алиева.

Джейхун Мамедов отметил, что Управление медицинской службы Госкомтаможни в этом году провело благотворительные медицинские акции в Астаре, поселке Джоджуг Марджанлы и в Горадизе. В общей сложности во время акций медицинское обследование прошли около 600 человек. Подчеркнув важность ранней диагностики и лечения заболеваний сердца живущих в регионе детей, начальник Научно-практического учебного центра Медицинского управления Государственного таможенного комитета сердечно-сосудистый хирург, депутат Милли Меджлиса, доктор медицинских наук Рашад Махмудов заявил, что высокопрофессиональные специалисты Центрального таможенного госпиталя в области сердечно-сосудистых заболеваний в целях обеспечения населения региона необходимыми медицинскими услугами периодически проводят медицинское обследование при помощи высокотехнологического оборудования. Он отметил, что этот проект имеет важное значение в рамках утвержденной президентом Азербайджана «Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджане в 2015-2020 годах». Ранняя диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний означает оздоровление сотен людей. Семеро детей в Джоджуг Марджанлы, у которых в ходе обследования были выявлены проблемы с сердцем, при поддержке Фонда Гейдара Алиева были прооперированы в Центральном таможенном госпитале и выздоровели.