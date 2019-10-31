Благотворительная медицинская акция для детей вынужденных переселенцев в Агдаме фото
При организации Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета и Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, при поддержке ИВ Агдамского района в поселке Гузанлы Агдамского района проходит медицинская благотворительная акция «Детские сердца бьются в Карабахе".
В рамках акции, которая стартовала 1 ноября и продлится два дня, бригада из 20 медработников Центрального госпиталя Управления медицинской службы Госкомтаможни была откомандирована в Агдамский район.
Высокопрофессиональные специалисты проводят обследования вынужденных переселенцев как в Центральной районной больнице Агдамского района, так и в мобильном передвижном госпитале Управления медицинской службы Госкомтаможни, которая оснащена самым современным медицинским оборудованием.
Как заявил начальник Управления медицинской службы Госкомтаможни Джейхун Мамедов, благотворительные акции в регионах со стороны ведущих медицинских центров являются ярким примером социально направленной политики президента Ильхама Алиева.
Защита здоровья населения в Азербайджане является приоритетным направлением социальной политики государства. С этой целью усовершенствуется и развивается система здравоохранения и проводятся различные мероприятия для оказания гражданам качественных медицинских услуг. По поручению президента Ильхама Алиева каждый год граждане страны привлекаются к всестороннему медицинскому обследованию. Особые заслуги в оказании помощи в обследовании и лечении граждан, особо нуждающихся в социальной защите, имеют первый вице-президент Мехрибан Алиева и Фонд Гейдара Алиева.
Джейхун Мамедов отметил, что Управление медицинской службы Госкомтаможни в этом году провело благотворительные медицинские акции в Астаре, поселке Джоджуг Марджанлы и в Горадизе. В общей сложности во время акций медицинское обследование прошли около 600 человек.
Подчеркнув важность ранней диагностики и лечения заболеваний сердца живущих в регионе детей, начальник Научно-практического учебного центра Медицинского управления Государственного таможенного комитета сердечно-сосудистый хирург, депутат Милли Меджлиса, доктор медицинских наук Рашад Махмудов заявил, что высокопрофессиональные специалисты Центрального таможенного госпиталя в области сердечно-сосудистых заболеваний в целях обеспечения населения региона необходимыми медицинскими услугами периодически проводят медицинское обследование при помощи высокотехнологического оборудования. Он отметил, что этот проект имеет важное значение в рамках утвержденной президентом Азербайджана «Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджане в 2015-2020 годах». Ранняя диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний означает оздоровление сотен людей. Семеро детей в Джоджуг Марджанлы, у которых в ходе обследования были выявлены проблемы с сердцем, при поддержке Фонда Гейдара Алиева были прооперированы в Центральном таможенном госпитале и выздоровели.
Принимавший участие в медицинской акции советник председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Насими Нариманов отметил, что по инициативе этого Госкомитета в Баку, Гяндже, Шеки, Мингячевире, Нафталане, в Бардинском и других районах в местах компактного проживания беженцев были проведены медицинские обследования и акции по сдаче крови. К этим медицинским обследованиям были привлечены бригады высокопрофессиональных специалистов из частных и государственных клиник.
Отметим, что в ходе медицинского обследования детей, которые проводили врачи Центрального таможенного госпиталя, родителям детей, у которых были обнаружены проблемы со здоровьем, были даны профессиональные медицинские рекомендации и назначено соответствующее лечение детей. Цель медицинской акции в Агдамском районе заключалась в создании условий для прохождения при помощи высоких технологий высококачественного медицинского обследования детей вынужденных переселенцев.