Нефть снова дорожает

Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в пятницу, однако завершает неделю максимальным падением за месяц на сомнениях в перспективах подписания долгосрочного торгового соглашения между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,05 (0,08%) - до $59,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени увеличиваются на $0,16 (0,3%) - до $54,34 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,8%, WTI - на 4,1%.