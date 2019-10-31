Армия США перейдет на другой калибр из-за российских бронежилетов

В США армия намерена перейти на новый калибр патронов: отказаться от 5,56 и ввести стандарт в 6,8 миллиметра, то есть на более мощные боеприпасы. Об этом пишет Popular Mechanics.

Отмечается, что причина этого — бронежилеты нового образца у российских и китайских военных. С этой защитой американское оружие под патрон калибра 5,56 миллиметра уже не справляется.

Патроны нового калибра получат новые версии оружия, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249.