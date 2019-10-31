Трампа обвинили во вмешательстве в британские выборы

По его словам, «Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга и нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона». Голосование пройдет 12 декабря.

Президент США Дональд Трамп вмешивается в выборы в Великобритании. Об этом лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин написал в пятницу, 1 ноября, на своей странице в Twitter.

Корбин добавил, что если Лейбористская партия победит на выборах, то американские корпорации не смогут «наложить свои руки» на британскую Национальную службу здравоохранения (NHS). «Наша NHS не продается», — написал он.

Министр здравоохранения и социального обеспечения теневого правительства Великобритании Джонатан Эшворт также указал, что Трамп поддерживает Джонсона из-за NHS.

Это связано с планами США заключить торговое соглашение с Великобританией. В июне Трамп заявлял, что Вашингтон хочет «феноменального» договора. В частности, американские корпорации хотят получить доступ к NHS и госконтрактам.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, затем до 31 октября и уже до 31 января 2020 года. При этом стороны согласовали сделку, которая позволит сгладить последствия Brexit.