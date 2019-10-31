У российского самолета отказал двигатель во время полета

У пассажирского Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) во время полета отказал один из двигателей. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает в пятницу, 1 ноября, ТАСС.

Отмечается, что лайнер, на борту которого находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа, кружит над Тюменью, вырабатывает топливо и готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета.

По данным сервиса Flightradar, речь идет о воздушном судне авиакомпании «Ямал», вылетевшем из тюменского аэропорта «Рощино» в Санкт-Петербург около получаса назад.