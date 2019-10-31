Лучший повар Израиля отказал Абрамовичу: «Не все продается в нашей жизни!» наша корреспонденция
Эзер Вейцман – бывший главнокомандующий ВВС Израиля, ставший впоследствии седьмым президентом Государства Израиль, произнес однажды фразу, ставшую классикой израильского армейского сленга: «Лучшие парни – в летчики! Лучшие девушки – лётчикам!»
Большинство израильтянок приводят её в качестве наиболее откровенного проявления мужского сексизма и шовинизма. Большинство же израильтян, наоборот, считают, что женщины, как всегда, преувеличивают, и что покойный президент Вейцман просто перефразировал девиз древних викингов, на щитах которых было выбито: «Победители получают все!» И приводят в качестве подтверждения имена самых преуспевающих в финансовом отношении граждан Израиля, список которых год назад возглавил не кто иной, как… Роман Аркадьевич Абрамович.
В самом деле, едва только бывший губернатор Чукотки прилетел на своем самолете после осложнений с британскими властями в Тель-Авив и получил гражданство Израиля, вежливо отказавшись при этом от положенных ему как новому репатрианту 2 500 шекелей (1 200 манатов) на первое время, как Абрамович сразу же возглавил список богатейших граждан еврейского государства с капиталом в 12,4 миллиарда долларов.
Причем не только в основной категории, но и в других номинациях частного владения. Ибо Абрамовичу принадлежит первенство практически во всем.
У него одна из самых больших в мире и однозначно самая большая в Израиле 162-метровая яхта Eclipse («Затмение») с девятью палубами, 500-метровой адмиральской каютой, со сценой для выступлений знаменитостей, двумя вертолетами, подводной лодкой и прочими «наворотами», оцениваемая специалистами в 500 миллионов долларов.
Правда, есть небольшая проблема: из-за своих габаритов яхта Eclipse не может войти ни в одну израильскую марину – ей необходим порт. С другой стороны, помимо Eclipse у Абрамовича есть яхты поменьше, так что без морских прогулок он в любом случае не останется.
У нового репатрианта Абрамовича самый дорогой в Израиле частный самолет – двухэтажный Airbus А380 в 300 миллионов долларов. Впрочем, отметим справедливости ради, что на ПМЖ в Израиль Роман Аркадьевич прилетел на скромном (стоит «всего» 64 миллиона долларов) бизнес-джете «Гольфстрим G650».
И, как выяснилось совсем недавно, Роману Абрамовичу принадлежит самый дорогой в Израиле особняк в Герцлии-Питуах, имеющий не только внушительные размеры, но представляющий собой уникальное архитектурное сооружение, который олигарх приобрел за 250 миллионов шекелей (120 млн манатов).
Таким образом, возвращаясь к лозунгу древних викингов о том, что победители получают все, решение Абрамовича пригласить на постоянную работу именно Йегуду Амара - лучшего на сегодняшний день повара в Израиле - выглядит абсолютно закономерным.
Как человек, который может позволить себе не только всё, но и всё самое лучшее, Роман Абрамович предложил победителю 7-го сезона израильского кулинарного реалити-шоу «Мастер-шеф» не просто поработать на полную ставку на кухне его роскошного особняка. Успешному кулинару был предложен на откуп весь процесс приготовления пищи, которая подается на вилле миллиардера, а также составление особого меню как для самого Абрамовича и его семьи, так и для приезжающих к нему на деловые встречи бизнесменов.
Шеф-повар поблагодарил миллиардера, сказал, что ему нужно подумать, после чего… категорически отказался стать личным поваром Романа Абрамовича.
Судя по тому, что пишет израильская журналистка Ифат Гилели-Авраам, представляющая один из ультраортодоксальных сайтов, Йегуда Амар долго думал над этим предложением: оно было не только престижным и выгодным, но и очень удобным - молодой шеф-повар живет всего в пятнадцати минут езды от виллы Абрамовича.
Но Амар с самого начала понимал, что он должен будет готовить для Абрамовича, его семьи и гостей в основном не кошерную пищу, что противоречило его религиозным убеждениям.
Именно это и подтвердил Йегуда Амар, объясняя причину своего отказа. «Когда я прихожу куда-либо готовить или есть, я всегда первым делом интересуюсь, кошерна ли еда, - сказал повар в одном из интервью. - Заповедь о кашруте самая важная для меня… Я свято верю в Творца и ни за какие деньги не предам законы кошерности!..»
Итак, Роман Абрамович, самый богатый человек в Израиле, владелец самой роскошной яхты, самого большого самолета и самой дорогой виллы, совершенно неожиданно остался без самого искусного повара в Израиле.
Конечно, замена Йегуде Амару будет оперативно найдена, и кухня особняка Романа Аркадьевича не останется без достойной замены блюстителя кашрута.
И, все-таки хоть изредка, но приятно осознавать, что осталось еще в наших прагматичных буднях нечто такое, что в принципе не продается. Даже за очень большие деньги…