Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 18:55

Эзер Вейцман – бывший главнокомандующий ВВС Израиля, ставший впоследствии седьмым президентом Государства Израиль, произнес однажды фразу, ставшую классикой израильского армейского сленга: «Лучшие парни – в летчики! Лучшие девушки – лётчикам!»

Большинство израильтянок приводят её в качестве наиболее откровенного проявления мужского сексизма и шовинизма. Большинство же израильтян, наоборот, считают, что женщины, как всегда, преувеличивают, и что покойный президент Вейцман просто перефразировал девиз древних викингов, на щитах которых было выбито: «Победители получают все!» И приводят в качестве подтверждения имена самых преуспевающих в финансовом отношении граждан Израиля, список которых год назад возглавил не кто иной, как… Роман Аркадьевич Абрамович. В самом деле, едва только бывший губернатор Чукотки прилетел на своем самолете после осложнений с британскими властями в Тель-Авив и получил гражданство Израиля, вежливо отказавшись при этом от положенных ему как новому репатрианту 2 500 шекелей (1 200 манатов) на первое время, как Абрамович сразу же возглавил список богатейших граждан еврейского государства с капиталом в 12,4 миллиарда долларов. Причем не только в основной категории, но и в других номинациях частного владения. Ибо Абрамовичу принадлежит первенство практически во всем. У него одна из самых больших в мире и однозначно самая большая в Израиле 162-метровая яхта Eclipse («Затмение») с девятью палубами, 500-метровой адмиральской каютой, со сценой для выступлений знаменитостей, двумя вертолетами, подводной лодкой и прочими «наворотами», оцениваемая специалистами в 500 миллионов долларов.

Правда, есть небольшая проблема: из-за своих габаритов яхта Eclipse не может войти ни в одну израильскую марину – ей необходим порт. С другой стороны, помимо Eclipse у Абрамовича есть яхты поменьше, так что без морских прогулок он в любом случае не останется. У нового репатрианта Абрамовича самый дорогой в Израиле частный самолет – двухэтажный Airbus А380 в 300 миллионов долларов. Впрочем, отметим справедливости ради, что на ПМЖ в Израиль Роман Аркадьевич прилетел на скромном (стоит «всего» 64 миллиона долларов) бизнес-джете «Гольфстрим G650». И, как выяснилось совсем недавно, Роману Абрамовичу принадлежит самый дорогой в Израиле особняк в Герцлии-Питуах, имеющий не только внушительные размеры, но представляющий собой уникальное архитектурное сооружение, который олигарх приобрел за 250 миллионов шекелей (120 млн манатов). Таким образом, возвращаясь к лозунгу древних викингов о том, что победители получают все, решение Абрамовича пригласить на постоянную работу именно Йегуду Амара - лучшего на сегодняшний день повара в Израиле - выглядит абсолютно закономерным.