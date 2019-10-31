Асад может встретиться с Эрдоганом?

Президент Сирии Башар Асад может встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, если это пойдет во благо гражданам двух стран. Такое заявление глава Арабской Республики сделал в интервью государственному телевидению. Об этом пишет турецкое издание En Son Haber.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом Эрдоганом, Асад заявил: «Когда речь идет об интересах народов, мы должны отбросить в сторону свои личные чувства. Я могу сказать, что если встреча даст результат, то все должно быть сделано во имя интересов людей».