Бездомные псы отправили в отставку директора Ереванского зоопарка

Директор Ереванского зоопарка Рубен Хачатрян уходит в отставку, об этом он сообщил в Facebook.

Сегодня утром, после новости о втором за последние два дня нападении бродячих собак на животных зоопарка, жертвами которого стали три муфлона, заместитель мэра армянской столицы Тигран Вирабян заявил, что предложил Хачатряну уволиться, пишет Sputnik Армения.

Через несколько минут директор зоопарка написал в соцсети, что случившиеся в последнее время инциденты вынуждают его оставить пост. При этом Хачатрян не исключил влияния человеческого фактора на события, но воздержался от дополнительных комментариев.

Напомним, сегодня бродячие собаки загрызли в Ереванском зоопарке трех муфлонов, накануне их жертвами стали три кенгуру.