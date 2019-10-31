Директор Национального музея истории НАНА академик Наиля Велиханлы поприветствовала Албана Клода и гостей мероприятия: «Мы держим связь со многими потомками Гаджи Зейналабдина Тагиева, проводим совместные встречи. Сегодня мы рады приветствовать в нашем музее еще одного представителя рода Тагиевых - Албана Клода...».

В свою очередь Албан Клод выразил признательность за теплую встречу, подчеркнув, что счастлив посетить музей и еще больше узнать о жизни и деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Проживающие в Баку другие потомки Гаджи Зейналабдина Тагиева передали Албану Клоду семейные фотографии, а также книги, посвященные знаменитому меценату и нефтепромышленнику.

Албан - правнук Садыха Тагиева – второго сына от первого брака Гаджи Зейналабдина Тагиева. Садых Тагиев был женат на дочери принца Хан Бабахана Каджара - принцессе Маликсиме Каджар, у них было двое детей: сын Зейналабдин и дочь Заринтадж. Заринтадж вышла замуж за своего двоюродного брата по материнской линии принца Бахмана Мирзу Каджара, в этом браке у них родились двое детей. Албан -внук Заринтадж. Он историк, в сферу его научных интересов входит история древнего периода.