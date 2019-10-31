Трамп: США точно знают, кто стал главой ИГИЛ

США известно, кто конкретно стал новым лидером группировки «Исламское государство» после Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«У ИГ новый лидер. И мы знаем, кто это конкретно», — написал глава Белого дома, не уточнив при этом, кого именно он имеет в виду.

В свою очередь отметим, что еще вчера группировка объявила о смерти своего прежнего лидера и заявила, что его пост займет Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши.

Напомним, Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось «быстро и точно идентифицировать».